Konya\'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın yargılanması başladı

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Konya'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Sefa S. ifadesinde, saat 18.00 sıralarında arkadaşı Ceylin Naz Ö'yü evine bırakmak için şehir merkezine doğru aracıyla yola çıktığını söyledi.

Seyir halindeyken havanın karardığını ifade eden Sefa S, "Sancak Tramvay Durağı'nın orası karanlıktı. Birden karşıma kalabalık bir yaya grubu çıktı. Çarpmamak için sola kırdım ama kazaya engel olamadım. Kazadan sonra ambulansı ve ailemi aradım. Kimseye ulaşamadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi hatırlamıyorum. Haklarını bana helal etsinler." dedi.

Kazada yaralananlardan 6 yaşındaki Fadim A, Adli Görüşme Odasında psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Anneannemin elinden tutuyordum. Biz çok kişiydik, sonra az kaldık. Arabanın geldiğini görmedim." diye konuştu.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, sürücüden şikayetçi olduklarını ifade etti.

Tanıklardan, sürücüyle birlikte araçta olan Ceylin Naz Ö, "Otogara doğru gidiyorduk. Yol karanlıktı. Orta şeritte önümüze bir anda karaltılar çıktı. Bir anda kaza oldu. Arabanın hızını bilmiyorum." dedi.

Tanıklardan aracıyla aynı istikamette ilerleyen Fatih B. ise şöyle konuştu:

"Düğün çıkışıydı ama yol sakindi. Sol şeritten ilerlerken arkamdan gelen bir araç selektör yaparak yol istedi. Yol verdim. Lambalar yanmıyordu. Karanlıktı. 100 metre ilerde kaza oldu. Savrulanları gördük. Sağlık görevlisi olduğum için durup müdahale ettim. Süratimiz 60-70 kilometre vardı. Araç bizi çok hızlı geçmedi."

Tanıklardan kamyonet sürücüsü Sefa A. da "Şehir merkezine doğru gidiyordum. Arkamdaki araç sağımdan beni geçti ve önüme kırdı. Bir anda yayalara çarptı. Çok az bir mesafe vardı. O çarpmasaydı ben çarpacaktım. Hızım 80-85 civarındaydı. Tahminimce onun hızı da 110-120 kilometre vardı." dedi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinden sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Sefa S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza

Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım 2023'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra ve Emine Atalay hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.