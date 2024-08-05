Konya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Muhammet Talha Orhan hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ise gözaltına alındı.

05.08.2024 20:48
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Konya- Isparta kara yolunun17. kilometresinde, Mahmut İ. idaresindeki 42 R 1551 plakalı otomobil, Muhammet Talha Orhan'a (23) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Orhan'ın, kazadan bir süre önce sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda 42 ALN 658 plakalı otomobili ile kaza yaptığı, aracını çekiciye yüklettikten sonra kalan parçaları toplamak için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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