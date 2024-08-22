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Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde, dün, otomobilde eşi Elif D'yi (37) bıçaklayarak öldüren B.D'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrılmak için boşanma davası açtığı, bu nedenle Elif D'nin de bir süredir kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.