Konya'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hasan Hüseyin Bozdemir, Şefikcan Caddesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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