Konya'da Psikiyatrist ve Sanıklara Uyuşturucu Ceza - Son Dakika
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Konya'da Psikiyatrist ve Sanıklara Uyuşturucu Ceza

03.06.2026 16:56
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Konya'da psikiyatrist, para karşılığı 7 bin hap reçetesi yazdığı için 15 yıl hapis cezası aldı.

Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazan psikiyatriste ve bağlantılı olduğu öne sürülen tutuklu sanığa 15'er yıl 9'ar ay, 14 tutuksuz sanığa 2 yıldan 5 yıl 2 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar psikiyatri uzmanı Ferit K. ile Hakan Y, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanık beyanlarının ardından açıkladığı kararında, Ferit K. ile Hakan Y'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15'er yıl 9'ar ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 6'sının 4 yıl 2 ay, 4'ünün 2 yıl 1 ay, 2'sinin 5 yıl 2 ay, 2'sinin ise 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Ayrıca 54 tutuksuz sanığın beraatine, tutuksuz sanıklardan biri hakkında davanın, ölümü nedeniyle düşmesine, birinin ise dosyasının bu davayla ayrılmasına karar verildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor Ferit K'nin özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, sanıkların, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı öne sürülmüştü.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yakalanan sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Konya, Son Dakika

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