Konya\'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu

KONYA'da piyasa değeri 20 milyon TL olan cinsel içerikli ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ise mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerinin ruhsatsız olarak cinsel içerikli ürün ürettiğini tespit etti. Çalışmaların ardından ekipler, iş yerine ortaklaşa baskın düzenledi. İş yerindeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlenen 110 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 750 kilo gıda katkı maddesi, 600 kilo glikoz şurubu, 440 kilo cinsel içerikli ürün etken maddesi ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.