Konya'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu

Konya\'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu
22.05.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 20 milyon TL değerinde cinsel ürünler ele geçirildi, iş yeri mühürlendi.

KONYA'da piyasa değeri 20 milyon TL olan cinsel içerikli ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ise mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerinin ruhsatsız olarak cinsel içerikli ürün ürettiğini tespit etti. Çalışmaların ardından ekipler, iş yerine ortaklaşa baskın düzenledi. İş yerindeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlenen 110 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 750 kilo gıda katkı maddesi, 600 kilo glikoz şurubu, 440 kilo cinsel içerikli ürün etken maddesi ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Ruhsatsız Cinsel Ürün Üretimi Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.