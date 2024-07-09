Konya'da sağlık yatırımları incelendi, Beyşehir ve Derebucak'ta yeni sağlık tesisleri yapılacak

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Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyşehir ve Derebucak'ta sağlık yatırımlarını inceledi.

Koç, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, ilçeye yeni kazandırılacak sağlık tesisi projesi hakkında bilgi verdi.

Derebucak'ı da ziyanet eden Koç, yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, "İnşaatımızın tamamlanması ile hem ilçe hastanemiz hem 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz hem de aile sağlığı merkezimiz çok daha uygun fiziki şartlarda sağlık hizmeti sunacaklardır." dedi.

Beyşehir Gölü ve ilçenin göletleri balıklandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi devam ediyor.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan ile Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği çalışma kapsamında salımı yapılacak tespit edilen Beyşehir Gölü'nün kıyılarına toplam 1 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

İlçedeki göletlere de çalışma çerçevesinde 130 bin yavru sazan salındığı belirtildi.

Beyşehir Gölü'ne aynı çalışma kapsamında 1 milyon yavru sazan daha bırakılacağı öğrenildi.