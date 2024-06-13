Konya'da Sanayi İşçisi İkinci Kattan Düşerek Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide bir iş yerinin ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Hüseyin Doğan iş yerinin ikinci katında çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı durumunun ciddi olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.