Konya'da Şehir Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Şehir Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor

Konya\'da Şehir Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni Şehir Kütüphanesi projesinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

30.01.2025 15:19
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski belediye binasının yerinde inşaatı sürdürülen Şehir Kütüphanesi çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için vizyon projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Deprem yeterliliği olmadığı için daha önce yıktıkları eski belediye binası alanının Konya'nın en değerli alanlarından birisi olduğunu, bu alanda çocuklar ile gençler için çok güzel bir proje yürüttüklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Yapımını sürdürdüğümüz Şehir Kütüphanemiz, geniş kütüphane alanı, dijital kütüphane, ders çalışma alanları ve etüt merkezleriyle her yaştan insanımıza hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri de Türkiye'nin sıfır karbon binalarının ilk örneğini sunacak olması. Çok sayıda ağacın bulunduğunu alanda, bu ağaçlara dokunmadan mevcut ağaçların formuna göre yapıyı şekillendirerek yeşil dokuyu da korumuş oluyoruz. Hem çevreci hem de modern mimarisiyle Konya'mızın bilgiye açılan kapısı olacak Şehir Kütüphanesi'nde fiziki tamamlanma oranı yüzde 35 seviyesinde."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Şehir Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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