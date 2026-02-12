Konya\'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Seydişehir ilçesinde akşam etkisini artıran rüzgar, bazı binalarda ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısında hasara neden oldu.

Binalardan düşen parçalar ve devrilen ağaçlar kentte trafiği de aksattı.

Rüzgarın dinmesinin ardından belediye ekipleri, temizleme çalışması başlatarak kapanan yolları trafiğe açtı.

Ahırlı ilçesinde de etkisini gösteren rüzgar nedeniyle uçan bir çatı, düştüğü yerdeki araçlara zarar verdi.