Konya'da Şivlilik Geleneği Yaşatılıyor

Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan "şivlilik" geleneğini yaşatıyor.
Hüyük Devlet Hastanesi yönetimi çocuklar için hastane girişinde şivlilik standı açtı.
Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ve hastane yönetimi Konya'nın geleneksel adetlerinden olan şivlilik geleneğinde çocukları sevindirmek için şeker, bisküvi, çikolata dağıttı.
Hastaneye gelen çocuklara hediye paketleri verildi. Başhekim Kendir, "Poliklinik muayenesine gelen çocuklarımıza hazırladığımız hediye paketlerini teslim ettik. Konya'mızın asırlık geleneği şivlilik kutlu olsun." dedi.
Derbent'te şivlilik geleneği devam ediyor
Derbent'te çocuklar, komşularını ve esnafı ziyaret ederek kandillerini kutladı ve şivlilik hediyelerini topladı.
İlçede bulunan resmi kurumlara da uğrayan çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'i de ziyaret etti. Başkan Ayten gelen tüm çocuklara çeşitli hediyeler vererek kandillerini kutladı.
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