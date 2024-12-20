Konya\'da Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı

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Konya'da sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Sorunlar ve Çözüm Arayışları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Çatlı, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda, sorunlar ve çözüm arayışlarının ele alınacağını belirtti.

Konya'nın geleceğini sanayiyle şekillendiren önemli bir şehir olduğunu anlatan Çatlı, şunları kaydetti:

"Sanayi sektöründe nitelikli iş gücü açığı, geleneksel sektörlerle birlikte, özellikle teknolojik yenilikleri takip eden sektörlerde büyük bir sorun oluşturuyor. Bu da işletmelerimizin kurulu kapasitelerini tam olarak kullanmasının önünde engel teşkil ediyor. Verimlilik, meslek lisesi öğrencilerimizin sanayi üretimine yeterince entegre olamaması, üniversite sanayi iş birliğini istenen düzeyde geliştiremememiz gibi başlıklar da sanayicilerimizden bize gelen sorunlar arasında yer alıyor."

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz da, işletmelerin kalıcı olabilmesi için yapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalıştaya Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Yönetim Akademisi Derneği üyeleri ve davetiler katıldı.