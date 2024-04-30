Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Konya\'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde, Konya'nın raylı sistem ağını genişletmek için çalışmaların yoğunlaşacağı vurgulandı. Yeni yapılacak tramvay hattıyla birlikte Konya'nın toplu ulaşımı kolaylaşacak ve şehir hastanesi ile stadyum arasındaki ulaşım daha rahat hale gelecek. Ayrıca, Konya'nın raylı sistem ağına 105 kilometrelik yeni hat ilave edilerek şehir, Anadolu'nun en çok raylı sistem kullanan şehri olacak.

30.04.2024 13:30
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1. Etap Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay ilçesindeki temel atma töreninde, kentte trafiği rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için birçok yatırımın yanında mevcut raylı sistem ağını genişletmek için de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yeni dönemde raylı sistem yatırımlarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Altay, "Bu 5 yılda, mevcut 27 kilometre hattımıza 105 kilometre hat ilave ederek Konya'yı, Anadolu'nun raylı sistem ağını en çok kullanan şehri yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte adliye-şehir hastanesi, şehir hastanesi-stadyum hattının temelini atmış olacağız." diye konuştu.

Yeni yatırımların, özellikle sanayi bölgelerine toplu ulaşımı kolaylaştıracağına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Toplam 1.7 milyar lira yatırımla bu raylı sistem hattını şehrimize kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Özellikle Alaaddin- Selçuk Üniversitesi, hatta Konya Teknik Üniversitesi hattıyla Konya'nın ilk metrosunu inşa etmek için de yoğun çaba içindeyiz. En kısa zamanda ona da başlayarak bir sözümüzü daha yerine getirmiş olacağız."

"Büyükşehirler içinde en ucuz toplu ulaşım sunan şehir olarak öne çıktık"

Altay, kentte 1980'li yıllarda bu yana yapılan 27 kilometrelik raylı sistem hattını, 4 katına çıkarmak için tarihi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün 28,1 kilometre yeni hattın inşasına başladık. İnşaatı devam eden Konya banliyösüyle kentin raylı sistemine iki kat ilave gerçekleştiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yapacağımız 77 kilometreyi de eklediğimizde mevcut hattımızı 4 kat artırarak Konya'yı eşsiz bir raylı sistem ulaşımına kavuşturacağız. Konya tüm büyükşehirler içinde en ucuz toplu ulaşım sunan şehir olarak öne çıktı. Öğrenci biletimiz 4 lira, sivil biletimiz 8,5 lira. Neredeyse muadillerinin üçte biri fiyatına toplu ulaşımı gerçekleştiriyoruz."

Program da Konya Valisi Vahdettin Özkan da bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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