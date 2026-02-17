Konya'da Su Baskınları İncelendi

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda son yağışların ardından meydana gelen su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, gazetecilere, su baskınından etkilenen üreticilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Buğday, arpa ve çilek ekili alanlar başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarının teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirten Seçen, "Üreticilerin her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zarar gören alanlarda gerekli çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.