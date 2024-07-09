Konya'da Tadilat Yaparken Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'da, evinde tadilat yaparken merdivene çıkan kişi, düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre 73 yaşındaki Hasan Kılören, evin dışında tadilat yapmak için merdivene çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Kılören, merdivenden düştü.

Kılören'in yakınları 112'yi arayarak ambulans ve sağlık ekibi talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Hasan Kılören'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı Hasan Kılören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.