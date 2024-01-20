Konya\'da TIR\'ın çarptığı yön levhası şoförün başına isabet etti, hayatını kaybetti

KONYA'da, arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın çarptığı yön levhasının devrilip başına isabet ettiği aracın şoförü Doğan Acar (61) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu kent merkezi çıkışında meydana geldi. Doğan Acar, yönetimindeki 42 FC 440 plakalı TIR'ı emniyet şeridine park edip, mola vermek için indi. Ardından aracının önünde beklemeye başladı. Bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. (51) de direksiyona geçip, TIR'ı kaldırıma park etmek isterken yön levhasına çarptı. Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan Acar, yere yığıldı. Yolun karşı şeridindeki kontrol noktasında bekleyen polis ekipleri, durumu fark edip sağlık ekibi çağırdı. Yaralı Doğan Acar, ambulansla, yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa D. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.