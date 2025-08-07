Konya\'da Tır, Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karapınar-Konya kara yolunda D.A. yönetimindeki 59 AES 407 plakalı tır, önünde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 MA 9502 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde bulunan yabancı uyruklu G.E, N.E. ve H.E. yaralandı. Yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. sıkıştığı yerden Konya İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı istikamette giden tırın otomobile arkadan çarparak sürüklediği ve yoldan çıkardığı görülüyor.