Konya'da trafikte tartışma sonucu bıçakla öldürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da trafikte tartışma sonucu bıçakla öldürülen zanlı tutuklandı

Konya\'da trafikte tartışma sonucu bıçakla öldürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı tutuklandı.

02.05.2024 16:57
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde, Fevzi Bildirici (30) ile Mustafa K. (20) arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K, bıçakla Bildirici'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bildirici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polise teslim olan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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