Konya\'da turistlere cep telefonu gaspı

KONYA'ya gezmek için gelen 3 kişi, paraları bitince bir kadının cep telefonunu gasbetti. Telefonu satmak istedikleri teknoloji mağazasında suçüstü yakalanan şüphelilerden Fazıl İ. (18) ve Muhammet A. (22) tutuklandı, Ramazan Ç. (19) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Akşehir ilçesinde oturan Fazıl İ., Muhammet A. ve Ramazan Ç., gezmek için Konya kent merkezine geldi. Gezip, eğlenen 3 kişi, paraları bitince Konaevi Mahallesi'nde yolda yürüyen ismi açıklanmayan kadını durdurup, cep telefonunu gasbetti. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kaçış güzergahındaki yaklaşık 12 kilometrede 47 iş yerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelendi. Şüphelilerin telefonu satma ihtimali üzerinde duran polis, aynı istikametteki teknoloji mağazalarını da tek tek kontrol etti. Şüpheliler, telefonu satmak isterken suçüstü yakalandı. Telefon sahibine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fazıl İ. ile Muhammet A. tutuklandı, Ramazan Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.