Konya'da umre öncesi dua ederken fenalaşan kafile sorumlusu Beyşehir'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da umre öncesi dua ederken fenalaşan kafile sorumlusu Beyşehir'de defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Havalimanı'nda umre yolculuğu öncesi dua ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki kafile sorumlusu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Beyşehir'de cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Konya'da umre yolculuğu öncesi havalimanında dua ederken fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kafile sorumlusu Abdullah Özkan, defnedildi.

Bir turizm şirketinin Beyşehir İlçe Şube Sorumlusu olduğu öğrenilen Abdullah Özkan (68), gece Konya Havalimanı'nda umre öncesi kafilesi ile birlikte yaptığı duayı tamamladığı sırada, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özkan'ın fenalaşarak yere yığıldığı anlar, duaya katılan bir umre yolcusu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özkan'ın duayı tamamlarken aniden yere yığıldığı, çevresindekilerin Özkan'a müdahale ettiği görüldü.

Özkan'ın cenazesi, Beyşehir ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Özkan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Cenaze törenine katılan Özkan'ın çalıştığı turizm şirketinin hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, AA muhabirine, olay sırasında arkadaşının yanında olduğunu ve yaşananlara tanıklık ettiğini söyledi.

Gece umre yolculuğuna çıkacak bir kafileyle havalimanına gittiklerini anlatan Gümüş, "Saat 02.00'de Konya Havalimanı'nda buluştuk. 180 kişiden oluşan bir kafilemiz vardı. Mekke-i Mükerreme'ye gönderiyorduk. Yolcularımızın valizlerini teslim ettik, biletlerini aldık, ihramlarını giydirdik. Sonra havalimanının tam orta yerinde toplandık. Kafileye umrede kendilerine eşlik edecek kafile sorumlularını tanıttık." dedi.

"Hocamın görünen hiçbir sağlık sorunu yoktu, sağlıksız bir durumu yoktu"

Gümüş, Abdullah Özkan ile beraber 4 hoca olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yolcularımıza son nasihatlerimizi yaptırdıktan sonra da hocamızın duasını aldık, 'umreci kardeşlerimizi dua ile yolcu edelim' dedik. Hocam çok güzel bir dua buyurdular. Oradaki kardeşlerimiz duaya gönülden 'amin' dediler. Hocamın görünen hiçbir sağlık sorunu yoktu, sağlıksız bir durumu yoktu. Duayı bitirdi. Dua sonunda kelime-i tevhid getirdi. Sonrasında telbiye getirdi, 'Lebbeyk Allahümme lebbeyk...' diye bildiğimiz. Sonrasında Efendimiz aleyhissalatü vesselama 3 defa salatüselam getirdi. Birincisi çok canlıydı, ikincisi çok canlıydı, üçüncüsünde bir ses kaybına uğradı ve hafif eğilerek yere doğru gitti ve secdeye kapandı."

Gümüş, Özkan'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"Salavat getirerek, kelime-i tevhid ve şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor"

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Özkan'ın Beyşehir'den havalimanına doğru uğurlandığını belirterek, "Konya Havalimanı'nda artık uçaklara binmeden önce dua edilir. O dua kısmında vefat ediyor. Dua esnasında salavat getirerek, kelime-i tevhid ve şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor. Tam uçağa binip kutsal topraklara yolculuk yapmadan kısa bir zaman öncesinde, ihramlı bir şekilde vefat ediyor." diye konuştu.

Aktaş, bütün Diyanet camiasına ve Özkan'ın yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA
Konya HavalimanıBeyşehirGüncelKonyaYaşamSon Dakika

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:38:28. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da umre öncesi dua ederken fenalaşan kafile sorumlusu Beyşehir'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android