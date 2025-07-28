Konya\'da Yangın Paniği

Konya'nın Sarayönü ilçesi D300 kara yolu kenarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarayönü İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Alevler, ekiplerin yoğun çabası sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve çevredeki vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.