Konya'da yapılan operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da yapılan operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya\'da yapılan operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı.

30.04.2024 18:23
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda S.S. isimli kişinin idaresindeki araç durduruldu.

Zanlının üzerinde, aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 14 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 14 adet şarjör, 1 adet üst kapak takım, 1 adet kama, 2 adet bıçak ile 159 adet Galara adı verilen sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayda ele geçen malzemelere el konulurken, zanlı "Silah Mühimmat Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.???????

Kaynak: AA

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