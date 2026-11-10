Konya'da yeni doğan bebeğin bırakıldığı davada 2 sanığa 15'er yıl hapis verildi

Konya'da yeni doğan bebeğin bırakıldığı davada 2 sanığa 15'er yıl hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni doğan bebeğin çöp konteyneri yanına bırakılması dosyasında iki sanığı 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15'er yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, aynı davada yargılanan bir sanığın beraatine karar verdi.
Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin yargılanan 2 sanığa "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y.O. ve S.G.N. ile tutuksuz sanık R.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil olurken, taraf avukatları hazır bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.Y.O. ile R.O'yu "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
S.G.N'nin ise beraatine karar verildi.
Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025'te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından 3 sanık gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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