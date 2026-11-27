Ticaret Bakanlığı, Konya'da bir markette soğuk zincir dışında tavuk satıldığı iddiasıyla sanal medyada paylaşılan fotoğrafın geçen yıla ait olduğunu ve daha önce gerekli idari işlemlerin uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddianın ilk olarak 23 Ekim 2025 tarihinde gündeme geldiği ve 1 Kasım 2025'te Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmede denetim yaparak mevzuat kapsamındaki gerekli idari işlemleri uyguladığı hatırlatıldı. Aradan bir yılı aşkın süre geçtikten sonra bugün 'Gıda Dedektifi' adlı sanal medya hesabından aynı fotoğrafın ve aynı iddiaların yeniden paylaşılarak, bugün yaşanmış ve ilgili kurumlar hiçbir işlem yapmamış gibi bir yalanla kamuoyuna sunulduğu vurgulanarak, "Yaşanmış bir olayı güncelmiş gibi sunmak, yapılan denetimleri ve uygulanan yaptırımları yok sayarak kamu kurumlarını görevlerini yerine getirmiyormuş gibi göstermek; kamuoyunda endişe, tepki ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen açık bir algı oluşturma çabasıdır. Bilgiyi, eksik, manipülatif ve yalnızca işine gelen kısmını paylaşarak algı üretmek, 'Dedektiflik' değil; kamuoyunu yanıltmaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ile gerçeğin tarihini ve bağlamını çarpıtarak algı oluşturmak arasındaki farkı herkes bilmelidir. Gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltan, vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar eden ve kamu kurumlarını hedef gösteren paylaşımlara karşı sessiz kalınmayacak; gerekli hallerde ilgili kişiler hakkında hukuki süreçler dahil tüm yasal yollara başvurulacaktır" denildi.