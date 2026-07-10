Konya'dan Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'dan Mehmetçik'e Moral Mektupları

10.07.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'daki lise öğrencileri, Şırnak'taki askerler için yazdıkları mektuplarla moral desteği sundu.

Konya'da lise öğrencilerinin yazıp gönderdiği duygu dolu mektuplar Şırnak'ın İdil ilçesinde vatan hizmeti yapan Mehmetçik'e moral kattı.

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri vatan nöbetindeki Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

Öğrencilerin yazdığı 60 mektup ile Mehmetçik'in kış aylarında giymesi için alınan atkı ve berelerin bulunduğu paketler İdil İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşan mektuplar ile atkı ve bereler askerlere dağıtıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Yalçın, Konya'daki lise öğrencisi Elif Zümra Çelik'in gönderdiği mektubu okudu.

"Öğrenciler her satırında vatan sevgisini dile getirmişler"

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Deniz Kurt, AA muhabirine, Konya'daki Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gönderdiği 60 mektup ile askerlerin kış aylarında giymesi için gönderilen atkı ve bereleri teslim aldıklarını belirterek, okul idaresi ve öğretmenler ile mektupları kaleme alan öğrencilere minnettar olduklarını söyledi.

Gönderilen mektuplar ile atkı ve bereler için teşekkür eden Kurt, "Zor bir coğrafyada görev yapmamıza rağmen milletimizin, vatandaşlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Geleceğimizin teminatı genç arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin böyle anlamlı bir jest yapması ayrıca mutluluk kaynağı oldu. Öğrenci kardeşlerimiz mektupların her satırında vatan sevgisini, güvenlik güçlerine olan saygılarını dile getirmişler." dedi.

Jandarma Teşkilatının 187. yılını kutladıklarını ifade eden Kurt, her zaman milletin destek, sevgi ve teveccühüne mazhar olan teşkilatın, kendisine tevdi edilen görevi her zaman olduğu gibi bugün de başarma azim ve kararlığında olduğunu kaydetti.

Binbaşı Kurt, "Teşkilatımız başta terörle mücadele olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik suçlar, siber ve trafik olmak üzere birçok alanda bölgesinde etkin bir şekilde görevini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

"Duyarlı, vatanını seven bireylerin yetişmesi bizleri umutlandırıyor"

Jandarma Uzman Çavuş Onur Kaya da öğrencilerin böyle anlamlı bir davranışta bulunmasının kendilerini çok etkilediğini, moral ve motivasyonlarını artırdığını söyledi.

"Kilometrelerce uzaktan gelen bu duygu dolu destek mesajları hepimiz için mutluluk kaynağı oldu." diyen Kaya, gençlerin güvenlik güçlerine duyduğu sevgi ve duyarlılığın kendilerini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını belirtti.

Kaya, "Bu tür desteklerle milletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyorlar. Başta bu düşünceyi ortaya koyan öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin böylesine duyarlı, vatanını seven, milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişiyor olması bizleri geleceğimiz açısından umutlandırıyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, onları sevgi ile selamlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savunma, Şırnak, Güncel, Eğitim, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'dan Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:15:40. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'dan Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.