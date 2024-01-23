 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya Ereğli\'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı
23.01.2024 - 02:38,
Abone Ol

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ereğli, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement