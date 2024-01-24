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Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Ak Parti ilçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz ve yazar Bekir Develi katıldı. Başkan Çiğdem, merkezin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Bekir Develi, 'Kudüs Bizim Neyimiz Olur' konulu bir konferans verdi.

Konya\'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı
24.01.2024 - 13:03,
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Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak yeniden hizmete alınan merkezin açılış kurdelesini Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Ak Parti ilçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, yazar ve televizyon sunucusu Bekir Develi yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Mehmet Çiğdem kültür merkezinin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bekir Develi açılışın sonrası "Kudüs Bizim Neyimiz Olur" konulu bir konferans verdi.

Kaynak: AA
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