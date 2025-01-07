Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Maksut Yüksek atandı.
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