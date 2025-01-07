Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Maksut Yüksek atandı.