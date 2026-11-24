Konya Ilgın'da Hacı Ali Acar'ın koyunu 6 bacaklı kuzu dünyaya getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Ilgın'da, Aydan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Ali Acar'ın sürüsündeki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu doğurdu. Acar, arka iki ayağının yanı sıra birbirine bitişik çift ayağı bulunan kuzuyu sağlık kontrolü için veterinere götüreceğini belirtti.
KONYA'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Ali Acar'ın, ağılındaki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu doğurdu.
Aydan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Ali Acar'ın sürüsündeki koyunlarından biri doğum yaptı. Yeni doğan kuzunun ise arka iki ayağı dışında, birbirine bitişik çift ayağının olduğu anlaşıldı. Duruma şaşıran Acar, "Yıllardır, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm. Bu sıra dışı bir durum. Kuzuyu veterinere götürüp, sağlık kontrolünden geçirmesini sağlayacağım. Umarım bu şekilde, sağlıklı olarak büyür" dedi.
Kaynak: DHA
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