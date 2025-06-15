Konya İtfaiyesi'nden 30 Metre Derinlikte Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Konya İtfaiyesi'nden 30 Metre Derinlikte Kurtarma Tatbikatı

15.06.2025 19:13
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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karapınar'da 30 metre derinliğindeki obrukta arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, başarılı bir şekilde mahsur kalan yaralıyı tahliye etti.

Konya İtfaiyesi'nin 30 metrelik obruktaki kurtarma tatbikatı nefes kesti

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan 30 metre derinliğindeki obrukta, arama-kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Nefes kesen tatbikatta itfaiye ekipleri, kaz ayağı diye tabir edilen ankraj noktaları üzerine kurulan istasyonda halatlarla 30 metre derinliğe inerek obruğa düşen yaralıyı başarılı bir şekilde tahliye etti.

Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken önemli jeolojik olaylardan biri olan obrukların, Konya Ovası'nda özellikle de şehrin doğusunda yer alan Karapınar ilçesinde son yıllarda sayıları giderek artıyor. Yer altı su seviyesinin düşmesi, iklim değişikliği, yağışların azalması ve insan kaynaklı etkiler gibi nedenlerle aniden oluşabilen obruklar can ve mal güvenliğini de tehdit edebiliyor.

Son model cihazların kullanıldığı tatbikat nefes kesti

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalarla örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim ve tatbikatlarını düzenli olarak sürdürüyor. Türkiye'nin önemli itfaiye ekiplerinden biri olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından obruk nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere karşı arama-kurtarma eğitimi ve tatbikatları gerçekleştiriliyor. 11 kişilik itfaiye personelinin görev aldığı tatbikatta; ilk olarak yatay yaşam hattı kurulumu gerçekleştirildi. Kaz ayağı olarak adlandırılan ankraj noktaları üzerine kurulan istasyonla beraber ekipler, asansör sistemi vasıtasıyla 30 metre derinliğindeki obruğa inerek başarılı bir şekilde obrukta mahsur kalan yaralıya ulaştı. Son model cihazların kullanıldığı arama-kurtarma tatbikatı nefesleri keserken, tatbikat güvenli tahliye işlemiyle tamamlandı.

"Tatbikatımızı başarılı bir şekilde icra ettik"

Tatbikat hakkında bilgi veren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama-Kurtarma Amiri Emre Yılmaz, "Herhangi bir canlı bu obruklarda mahsur kalırsa bu tarz kurtarma operasyonlarında etkin rol alıp üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek adına kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Vakalarda kurtarmanın durumuna göre senaryo gereği istediğimiz araç ve ekipmanlarla kurtarma senaryosunu kafamızda canlandırırız. Arazi şartlarının zayıf yapısı neticesiyle biz buraya çok tonajlı araçları yaklaştırmayız. Mevcut müdahale araçlarımızla kullanmış olduğumuz kaz ayağı diye tabir ettiğimiz ankraj noktalarımızın üzerine bir istasyon kurulumu yaptık. Yaklaşık 60 metre çapa ve 30 metre derinliğe sahip bir obrukta çalışmamızı başarılı şekilde icra ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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