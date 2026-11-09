Konya Kulu'da okul önünde 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Konya Kulu'da okul önünde 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki okul önünde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kaza anı işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
N.Y.D. idaresindeki 06 CFN 371 plakalı otomobil, Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki okulun önünde yolun karşına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi E.E.S'ye (9) çarptı.
Kazada, yaralana çocuk sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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