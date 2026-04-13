Meram Belediyesi Akıllı Atık Yönetim Sistemi ile Hem Çevre Hem Bütçe Kazanımı Sağladı

13.04.2026 15:34
Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, kasım 2022'de başlattığı 'Akıllı Atık Yönetim Sistemi' ile yüzde 25 ulaşım maliyeti tasarrufu sağladı. Sistem, çevre kirliliğini azaltmanın yanı sıra yangın risklerini de minimize etti.

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, 'Akıllı Atık Yönetim Sistemi' ile çevre yönetimi ve bütçede önemli başarılar elde etti. Kasım 2022'de pilot olarak başlatılan ve Nisan 2023'te yaygınlaştırılan sistem, sensörlerle konteyner doluluk oranlarını anlık takip ederek otomatik rota oluşturuyor, böylece gereksiz yakıt tüketimi ve iş gücü kaybını önlüyor.

Sistem, akıllı rota optimizasyonu sayesinde aylık ulaşım maliyetlerinde yüzde 25'e varan tasarruf sağladı. Ayrıca, ısı sensörleriyle yangın erken uyarı sistemi, 36 konteynerin yanmasını önleyerek 6 milyon TL'lik maddi zararı engelledi. Bu özellikler, projenin ekonomik ve güvenlik açısından kazanımlarını vurguluyor.

Çevresel faydalar arasında çevre kirliliği, kötü koku ve trafik yoğunluğunun azalması yer alıyor. Sistem, Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen zirvede 'IoT ile Akıllı Atık Toplama Sistemi' ile ödül aldı ve Türkiye için örnek gösterildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sistemin kaynak verimliliği ve sürdürülebilir belediyecilik açısından yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

