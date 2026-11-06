Konya merkezli 16 ilde sahte yatırım sitesi operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya merkezli 16 ilde sahte yatırım sitesi operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı

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Konya merkezli 16 ilde sahte yatırım sitesi operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı
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Konya merkezli Paravan-2 operasyonunda 16 ilde 29 kişi gözaltına alındı. Sahte uygulama ve sitelerle yatırım dolandırıcılığı yapılan 4 olayda 4 milyon 835 bin TL zarar, şüpheli hesaplarında bir aylık 284 milyon 905 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

KONYA merkezli 16 ilde 'Paravan-2' adı verilen operasyonda 29 kişi ' Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya teşvik edip, dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı.

BANK HESAPLARINDA 284 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan polis, 4 ayrı olayda toplam 4 milyon 835 bin TL maddi zararın oluştuğu, şüpheliler ve bağlantılı paravan şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin ise 284 milyon 905 bin TL olduğu belirledi. Ardından bugün sabah saatlerinde 'Paravan-2' adı verilen operasyonun düğmesine basıldı. Konya merkezli 16 ilde gerçekleşen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: KONYA DHA)

Kaynak: DHA
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