Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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