Konya\'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Konya'nın Yalıhüyük, Hüyük, Kulu, Akşehir, Sarayönü, Derebucak, Beyşehir ve Karapınar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yalıhüyük Hükümet konağı önündeki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından, Yalıhüyük Anadolu Lisesinde, öğrenciler şiir okudu ve zeybek gösterisi sundu.

Program, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Melikoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve protokol üyelerinin kupa ve madalya vermesi ile sona erdi.

Hüyük

Hüyük'te Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinde devam eden programda, şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve programa katılanların bayramını kutladı.

Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Kulu

Kulu'da kutlamalar Atatürk Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından şiir okundu, cimnastik, kick boks, judo, paten, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.,

Akşehir

Akşehir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Polat, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Adli Yargı Komisyon Başkanı Burak Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarayönü

Sarayönü'nde kutlamalar Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

İlçe stadyumunda devam eden programda, cimnastik, taekwondo gösterileri sunuldu, koşu yarışları düzenlendi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Derebucak

Derebucak'ta anıt meydanında Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardında, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı ve şiirler okudu.

Kutlamalara, Kaymakam Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, ve gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de kutlamalar Anıt Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Kapalı spor salonunda devam eden programda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Program keman dinletisi sunulmasıyla son buldu.

Törene, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karapınar

Karapınar'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından, Karapınar Belediyesi Bandosu Konya Caddesi üzerinde geçit yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Stadyumu'nda devam etti programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oryantiring ve halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.