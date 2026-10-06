Konya\'nın orman varlığı 50 yılda yüzde 50\'ye yakın artarak 643 bin hektara ulaştı

TÜRKİYE'de kurak ve bozkır yapısıyla bilinen Konya, 643 bin hektar orman alanıyla orman varlığı en yüksek iller arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Konya ilimiz 643 bin hektar orman varlığına sahip. Bu alansal olarak önemli bir miktar. Orman teşkilatı olarak ekolojik dengenin muhafazası, topraklarımızın korunması, ekosistem değerlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönüyle sürekli olarak kendi görev alanımızda kalan çalışmaları programlarımız doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gayretli bir şekilde geleceğe, gelecek nesillerimize güzel çalışmalar bırakmak istiyoruz" dedi.

Konya Ovası kurak ve bozkır yapısıyla bilinirken, Türkiye genelinde orman varlığı bakımından ise 643 bin hektarlık alanıyla en çok orman varlığı bulunan iller arasında 6'ncı sırada bulunuyor. Listenin başında Antalya bulunurken, sırasıyla Kastamonu, Mersin, Muğla ve Kütahya'yı 6'ncı sıradaki Konya takip ediyor.

50 YILDA YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Konya'daki orman çalışmaları hakkında DHA'ya konuşan Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, son 50 yılda Konya'daki orman varlığının yüzde 50'ye yakın bir oranda arttırıldığını açıkladı. Yalçın, "Orman varlığımızı, yenilenebilir kaynaklarımızı, çocuklarımıza ve onların gelecekteki nesillerine geliştirerek, alanlarını çoğaltarak emanet etmek üzere faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 643 bin hektar orman varlığı olan Konya'nın bu varlığı, 50 yıl öncesine gidersek 50 yıllık bir sürede yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir oranda arttırılmış durumda. Böylelikle 185 bin hektarlık bir alan artmış oluyor. Bunun da yarıdan fazlası son 20 yılda yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş" diye konuştu.

'643 BİN HEKTAR, ALANSAL OLARAK ÖNEMLİ BİR MİKTAR'

Konya'nın orman varlığı acısından iller arasında 6'ncı sırada olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Konya, alansal olarak değerlendirdiğimizde orman varlığımız hiç de azımsanmayacak bir miktarda. Ülkemizde illere göre yapılan sıralamada Konya'nın orman varlığı 6'ncı sırada yer almaktadır. Konya ilimiz, 643 bin hektar orman varlığına sahip. Bu alansal olarak önemli bir miktar. Orman teşkilatı olarak ekolojik dengenin muhafazası, topraklarımızın korunması, ekosistem değerlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönüyle sürekli olarak kendi görev alanımızda kalan çalışmaları programlarımız doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gayretli bir şekilde geleceğe, gelecek nesillerimize güzel çalışmalar bırakmak istiyoruz"

'İKLİM ŞARTLARINA RAĞMEN ORMAN VARLIĞINI ARTTIRMAK DAHA ÖNEMLİ'

Konya'nın iklimi ve coğrafi konumu bakımından orman varlığında başarı sağlamasının zorluklarına değinen Yalçın, "Konya, toprak ve iklim şartları açısından dezavantajlı bir bölgedir. Kolay coğrafyada iklim ve toprak şartları yönünden başarılı olmak kolay; ama dezavantajlı olan yerde bu başarıyı sağlamak biraz daha güç olduğu için daha kıymetli. O nedenle Konya'da yapılan çalışma gerçekten çok özel, çok da önemli çalışmalardır" diye konuştu.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI'

Orman yangınlarına da dikkat çeken Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin tamamında, dünyada da çok önemli değerler, ormanlardır. İnsanlığın ortak değerleridir. Ülkemizde de hepimizin sorumluluğu vardır. Yangın açısından hassas olduğumuz dönemde daha dikkatli olalım. Çünkü yangınların yüzde 95'i doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklıdır. Vatandaşlarımız, dikkatli olursa bu değerimizi geleceğe daha güvenli bir şekilde taşıma imkanımız olur."