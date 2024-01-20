Konya'nın son saracı 55 yıldır sanatına devam ediyor

KONYA - Konya'da 8 yaşından beri saraçlık yapan 63 yaşındaki İhsan Digilli, atölyesinde oğlu ile birlikte tüm Türkiye'ye koşum ve eyer takımları üreterek sanatını devam ettiriyor.

Konya'da yaşayan saraç İhsan Digilli, 8 yaşında babasından öğrendiği sanatını 55 yıldır devam ettiriyor. Mesleğe ilk başladığı yıllarda fayton ve at arabası yapan İhsan Digilli, şimdilerde ise tüm Türkiye'ye koşum ve eyer takımları üreterek yolluyor. Konya'da kendisinden başka saracın olmadığını ifade eden Digilli, sanatını oğluna öğreterek atölyesinde beraber çalışıyor. Türkiye'nin her yerine koşum ve eyer takımları üreten Digilli, meslekteki en büyük sıkıntının eleman eksikliği olduğunu, bu sorun çözülmediği takdirde bu mesleğin de diğer kaybolmaya yüz tutan meslekler gibi unutulup gideceğini belirtti.

"Bu meslek benim baba mesleğim"

Saraçlık mesleğine 8 yaşında başladığını anlatan İhsan Digilli, "Bu meslek benim baba mesleğim. Eskiden at arabası ve fayton yapıyorduk. At arabası, fayton takımının revaçta olanları bitince biz de binicilik üzerine yöneldik. Bir semeri yaparken bir sürü işlemden geçer. İlk önce marangoz işleminden geçer. Marangoz bittikten sonra iskeleti, yapısı oluşturulur. İskeletin ilaçlanıp tutkallanma süreci ile devam ederiz. Üzerine aparatları geçiririz. Ondan sonra deri aksamların geçme süreci var. Şu anda yaptığımı yastıkların doldurulma sürecini yapıyorum" dedi.

"Konya'da şu anda tek başımızayız"

Saraçlığın son temsilcisi olduğunu ve kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek bir tek oğlunun kaldığını belirten İhsan Digilli, "Bu meslek kayboluyor, gidiyor, ölüyoruz. Oğluma öğrettim, oğlum var, bir tane elemanımız var. Onlar da bırakırsa bu iş bitecek. Konya'da şu anda tek başımızayız. Arkadan da yetişmeyince kaybolmaya yüz tutan mesleklerden bir tanesi haline geldi" şeklinde konuştu.

"Her yönüyle sıkıntıda olan bir meslek haline geldi"

İhsan Digilli, saraçlığın devam edebilmesi için at ve atlı sporların çoğalması gerektiğini söyledi. Eleman eksikliğinin de büyük sorun olduğunu ifade eden İhsan Digilli, "Bu mesleğin yaşaması için atçılığın çoğalması, daha çok talebin olması gerekiyor. Alet, eleman ve malzeme bakımından yani her yönüyle sıkıntıda olan bir meslek haline geldi. Bunlar giderilirse bu meslek yaşamaya devam eder. Eğer ki giderilmezse kaybolmaya mahkumdur" diye konuştu.