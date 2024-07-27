Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Başkanı Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek - Son Dakika
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Başkanı Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı. Toplam 39 bin 700 üyenin bulunduğu kooperatifte genel kurula yoğun katılım oldu. Oy kullanma işlemi sonrasında sayım yapılacak ve yeni başkan belirlenecek.

27.07.2024 15:57
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Konya'da 40 bine yakın üyesi bulunan, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yeni başkanının belirleneceği Olağan Genel Kurul'da üyeler oy kullanıyor.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu saat 10.00'da Konya Şeker Merkez Kampüsünde başladı.

Genel Kurul Toplantısı'nda önce divan başkanı seçildi. Daha sonra başkanlık için yarışan 5 aday, sırayla üyelere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Toplam 39 bin 700 kayıtlı üyenin bulunduğu kooperatifte genel kurula katılım oranının beklenin oldukça üzerinde olduğu gözlendi. Sandıklar önünde oy vermek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işlemimin ardından sayım başlayacak ve sonucunda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yeni başkanı belli olacak.

Kaynak: AA

Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Başkanı Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Başkanı Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek - Son Dakika
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