Konya Seydişehir\'de evinde 6 kilo 595 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Konya Seydişehir'de evinde 6 kilo 595 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Değirmenci Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Evde yapılan aramada 6 kilo 595 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Değirmenci Mahallesi'nde ikamet eden N.K.'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 6 kilo 595 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı N.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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