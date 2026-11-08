Konya Seydişehir'de yüzlerce kişi DMD hastası 3 yaşındaki çocuk için balon uçurdu

Konya Seydişehir'de yüzlerce kişi DMD hastası 3 yaşındaki çocuk için balon uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'de DMD kas hastası 3 yaşındaki çocuk için yürütülen yardım kampanyası, Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle sona erdi. Etkinlikte yüzlerce kişi renkli balonları gökyüzüne bıraktı; anne Dilan Haskan, zorlu tedavi sürecinde destek verenlere teşekkür etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi.
Katılımcılar 3 yaşındaki Haskan için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Mehmet Oğuz Haskan'ın annesi Dilan Haskan, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti.
Haskan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA
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