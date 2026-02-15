Konya Tabip Odası Başkanı Erayman basın mensuplarıyla bir araya geldi

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Erayman, kuruluşun çalışmalarını değerlendirdi.

Erayman, düzenlenen toplantıda, Konya Tabip Odası olarak meslektaşlarının sorunlarıyla ilgilenmeye devam ettiklerini söyledi.

Odayı geniş tabanlı ve istişare anlayışıyla yönetmeye çalıştıklarını belirten Erayman, "Yakın zamanda 14 Mart Tıp Bayramı'nı yapacağımız etkinliklerle kutlayacağız. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak ikincisini düzenlediğimiz resim yarışması, tıp fakülteleri arası basketbol turnuvası bu etkinliklerden bazıları olacak." dedi.

Erayman,28 Ocak'ta 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Ahmet Tozlu'ya yapılan saldırıyla ilgili olarak da "Sağlıkta şiddet olaylarına sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Maalesef çok yakın zamanda Konya'da aile sağlığı merkezinde meslektaşımıza muayene odasında saldırıda bulunuldu. Üzücü olan ise bu olayın basitleştirilerek adeta yangından mal kaçırırcasına iki memur arasında tartışma olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Bu olay sağlıkta şiddet olayıdır. Biz de Konya Tabip Odası olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.