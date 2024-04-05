Konya Valiliği, Filistin\'e Destek Amaçlı Etkinlikteki Provokatif Eylemlerle İlgili İşlem Başlattı

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Konya Valiliği, dün Konya'da Filistin'e destek amaçlı yapılan etkinlikteki provokatif eylemlerle ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 20.15'te Konya'da düzenlenen Filistin'e destek amaçlı etkinlikte, katılımcıların arasına sızan bazı kişilerin provokasyon içerikli pankart taşıdıkları ve hakaret içerikli slogan attıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinliğin amacına aykırılık teşkil eden pankartlar alandan uzaklaştırılarak slogan atan ve pankart taşıyan şahıslar hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca etkinlik alanında izinsiz drone uçurduğu belirlenen bir şahıs hakkında da yasal işlem başlatılmıştır. Filistin'de yaşanan saldırıların sona erdirilmesi ve Filistin halkına destek olmak amacıyla aziz milletimizin haklı tepkisini ortaya koyan faaliyetleri amacından saptırmaya çalışan şahıslara kesinlikle müsaade edilmeyecektir."