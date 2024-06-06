Konya'nın Kulu ve Seydişehir ilçelerinde trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ve Seydişehir ilçelerinde trafik kazaları: 4 yaralı

Konya\'nın Kulu ve Seydişehir ilçelerinde trafik kazaları: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ile Seydişehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 4 kişi yaralandı. Kulu'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve bir yolcu yaralanırken, Seydişehir'de ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 11:19
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Konya'nın Kulu ile Seydişehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Kulu'da Necati Köse idaresindeki 42 ACN 213 plakalı otomobil, Konya - Ankara kara yolu hastane kavşağında Hasan Yüzük'ün kullandığı 70 AJ 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 42 ACN 213 plakalı otomobilde bulunan Eşe Köse yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir'de trafik kazası

Seydişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaşar C'nin kullandığı 42 NS 492 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı Belediye kavşağında çarpıştı.

Mehmet Adıgüzel'in kullandığı 07 ACJ 053 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil içindeki Sumeyye C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'nın Kulu ve Seydişehir ilçelerinde trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'nın Kulu ve Seydişehir ilçelerinde trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika
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