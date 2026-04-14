Konya'ya Yeni Eğitim Merkezi
Konya'ya Yeni Eğitim Merkezi

14.04.2026 16:15
Gödene Mahallesi'nde Bilgehane, LİMA ve kütüphanenin temeli atıldı; 200 milyon lira maliyetle inşa edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve kütüphane binasının temeli atıldı.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla şehri imar ederken bir taraftan da nesli ihya edecek projeler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezde 13, kırsalda 9 olmak üzere 22 Bilgehane'de şu anda 12 bin 500 öğrencinin hizmet aldığını belirten Altay, "120 binden fazla çocuğumuz buralarda eğitimde bulundu. 2021 yılında Lise Medeniyet Akademileri'ni oluşturduk ve şu anda 8 binada 3 bin 300'e yakın öğrencimiz hizmet alıyor. Bugüne kadar 43 bin çocuğumuz Lise Medeniyet Akademileri'nden faydalandı. Yani biz hiç yıkmaya uğraşmadık. Hep üstüne koymaya, yenilikler oluşturmaya, eksikleri tamamlamaya, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıma gayreti içerisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Temeli atılan yapının Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve kütüphaneden oluşan kompleks bir yapı olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"8 bin metrekarelik alanda 200 milyon liralık bir maliyetle inşallah bahar aylarında tamamlayarak bu tesisi açmayı ve buradaki çocukların hayatına dokunmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu binamız tamamlandığında özellikle bu bölgedeki çocuklarımızla ilgili çok önemli bir merkez haline gelecek. Ortaöğretim ve lisedeki çocuklarımız Lise Medeniyet Akademi'mizden ve Bilgehane'mizden faydalanırken, kütüphanemizden de her yaş grubunda çocuğumuz nitelikli bir alanda ders çalışma imkanına kavuşmuş olacak."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çocukların ve gençlerin kullanacağı bir mekanın Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle yapılmış olacağına değinerek, "Bugüne kadar yaptığımız işlerin tamamında ya yanımızda ya arkamızda ya da muhakkak maddi veya manevi desteğiyle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan da konuşma yaparak temeli atılan yapının Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Gödene Bilgehane, LİMA ve kütüphane binasının temeli dualarla atıldı.

8 bin 30 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 kattan oluşacak bina içerisinde, derslikler, atölyeler, kütüphane, çok amaçlı salon, birçok amaca hizmet eden odalar ve teknik birimler bulunacak.

Kaynak: AA

