Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Hayatpark'ta Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark'ta vatandaşlarla hem sohbet etti hem de talep ve önerileri dinledi.

Kotan, hafta sonu programları kapsamında HayatPark'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kotan ziyaretinde parkın işleyişiyle ilgili sorumlulardan bilgi aldı. Kotan ayrıca parkın içerisinde yer alan kafelere de uğradı.

Gerek yürüyüşü sırasında gerek kafelerde ilgiyle karşılanan Kotan, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de talep ve önerilerini dinledi. Kotan, her fırsatta halkla iç içe olmaya devam edeceklerini ve ilçeyi birlikte yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Konyaaltı'mızı birlikte yönetiyoruz"

Vatandaşların düşünce, talep ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Kotan, "Konyaaltı'nı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için sahada olmaya devam ediyoruz. HayatPark gibi kentimizin en kalabalık olduğu alanlarda hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların beklentilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Konyaaltı'mızı bizlerle birlikte yöneten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşam kalitemizi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.