Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, onların sorun ve isteklerini dinledi.

28.06.2024 14:09  Güncelleme: 15:01
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, onların sorun ve isteklerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kotan, son olarak Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, buradaki esnafla bir araya geldi. Kotan, esnafın sorun istek ve önerilerini dinledi.

"Her zaman yanınızdayız"

Esnafın sorun, öneri ve isteklerini dinlemeye ve bu noktada çözüm üretmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Cem Kotan, "Esnafımıza sahip çıkıyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Başkan Kotan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle esnafı ise "Başkanımızın bizleri ziyaret etmesi, sorunlarımızı ve isteklerimizi dinlemesi çok değerli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Kotan, esnaf ziyareti sırasında sahada çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçileri ve vatandaşlarla da  sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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