Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Vatandaşlarla Buluştu

Güncel

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonunda HayatPark'ta vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşları dinleyen Kotan, "Seçim sürecinde makam arabası ile makam odası arasına sıkışmayacağımın sözünü vermiştim. Bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelip onların görüş ve önerilerini dinleyeceğim" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede yaşayan vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Başkan Kotan son olarak HayatPark'ta vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyen Kotan, "Seçim sürecinde makam arabası ile makam odası arasına sıkışmayacağımın sözünü vermiştim. Halka hizmet adına belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden fırsat buldukça sizlerle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyorum. Sizlerin görüş ve önerileri benim için çok değerli" dedi.

"Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz"

Seçim öncesinde 'Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz' sözünü de verdiğini hatırlatan Başkan Kotan, "Konyaaltı'nı en iyi şekilde yönetmek için göreve geldik. Bunu da sizlerin görüş ve önerileriyle yapacağız.Konyaaltı'nı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. Vatandaşlar da görüş ve düşüncelerine önem verdiği için Başkan Kotan'a teşekkür etti.