Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Miniklerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye bünyesinde bulunan Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen karne törenine katılarak, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde bulunan Toros, Gürsu, Uncalı ve Hurma Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minikler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini aldı.

Günün ilk saatlerinde eşi Demet Ayne Kotan ile birlikte oğlu Can Ali'nin karne törenine katılan Başkan Kotan, daha sonra da Gürsu Kreşi'nde düzenlenen karne töreninde 3, 4 ve 5 yaş sınıflarında eğitim gören miniklerin karne sevinçlerine ortak oldu. Başkan Kotan, öğrencilerin gösterilerini aileleri ile birlikte izledikten sonra miniklere karnelerini takdim etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği karne töreninde Başkan Kotan, hem çocuklarla hem de velilerle sohbet etti.

Karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik eden Başkan Kotan, şunları söyledi:

"Bugün, kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin karne heyecanına tanıklık ettik. Miniklerimizin gözlerindeki heyecanı gördüğümde bir kez daha umut doldum. Her birini kendi çocuğumuz gibi gördüğümüz miniklerimizin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri bizler için çok önemli. Eğitim hayatlarının ilk adımı olan okul öncesi eğitimlerinde çocuklarımıza en iyi imkanı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, eğitim hayatlarına yaptıkları katkı için ise öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."