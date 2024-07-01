Konyaaltı Belediye Başkanı Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii'nde çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Kotan, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

01.07.2024 16:29  Güncelleme: 18:27
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii'nde çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bölge halkı ile görüşen Başkan Kotan, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii'nde çıkan yangın korku yarattı. Büyümeden söndürülen yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ormanlık alanda çıkan yangına ilk olarak Belediye ekipleri arazözle müdahale etti. Ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da katıldı.

Söndürme çalışmalarının ardından olay yerine giderek bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Yangın hepimizi çok korkuttu. Hızlı müdahale ile neyse ki çok büyümeden söndürüldü. Bölge halkına büyük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onları dinledik. Özellikle bu havalarda lütfen daha fazla dikkatli olalım. İzmarit, şişe gibi çöpleri yerlere atmayalım ve ateş yakmayalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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