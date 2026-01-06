Konyaaltı'nda Denetim Komisyonu Kuruldu

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Cem Kotan yönetiminde gerçekleştirdi. Mecliste, belediyenin 2025 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişilik komisyon oluşturuldu.

Konyaaltı Belediyesi, ocak ayı olağan meclis toplantısı, Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk meclis toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıyı izleyenler arasında Konyaaltı Anadolu Lisesi Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü öğrencileri ile öğretmenleri de yer aldı. Öğrenciler, ilk olarak Başkan Kotan'ı makamında ziyaret ederek, yerel yönetimler ile ilgili bilgi aldı.

"2026 yılı inşallah demokrasinin tamamen hakim olduğu bir yıl olur"

Belediye Başkanı Cem Kotan, "2026 yılı Konyaaltı'mıza, Antalya'mıza ve ülkemize mutluluk ve huzur getirsin. Aralık ayında kaybettiğimiz Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yalova'da şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2026 yılı inşallah güzel haberlerin alındığı, ekonomik zorluklardan kurtulduğumuz, demokrasinin tamamen hakim olduğu bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

Denetim Komisyonu oluşturuldu

Mecliste ayrıca, Konyaaltı Belediyesi'nin 2025 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturuldu. 5 kişiden oluşan komisyona, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Cafer Sığırtmaç, Hanife Aldemir Efe, Hasan Kiraz ve Ali Meriç Kiraz seçilirken; AK Parti grubundan ise Murat Sevinç seçildi.